El Consell de Ministres que aplicarà el 155 es reunirà a les 10:00 hores de dissabte

PP ultima amb PSOE i Ciutadans la concreció de les mesures

La reunió extraordinària del Consell de Ministres que aprovarà les mesures per aplicar a Catalunya l’article 155 de la Constitució tindrà lloc a les 10:00 hores de dissabte, han informat Efe fonts de l’Executiu. La reunió, que estarà presidida pel cap de l’Executiu, Mariano Rajoy, tindrà lloc al Palau de la Moncloa.



Abans d’aquesta trobada, el Govern, que s’ha reunit avui amb el PSOE, està ultimant amb aquest partit i amb Ciutadans la concreció de les mesures que aprovarà dissabte i que haurà de notificar al president del Senat, Pío García Escudero, per a la seua posada en marxa.



Rajoy assisteix avui i demà a Brussel·les al Consell Europeu, en el qual espera un aval de la UE a les mesures que hagi d’adoptar.



Divendres a la tarda preveu traslladar-se des de Brussel·les a Oviedo per ser present en la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d’Astúries i en la qual els presidents de la Comissió, el Consell i el Parlament europeus (Jean Claude Juncker, Donald Tusk i Antonio Tajani, respectivament) rebran el premi a la Concòrdia atorgat a la Unió Europea.