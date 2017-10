El Govern i el PSOE ultimen les mesures de l'article 155

EFE Actualitzada 19/10/2017 a les 10:57

© El líder del PSOE, Pedro Sánchez EFE

El Govern i el PSOE estan reunits aquest matí per tancar les mesures que, en virtut de l’article 155 de la Constitució, seran aprovades dissabte pel Consell de Ministres abans de ser remeses al Senat. Fonts de l’Executiu han confirmat aquesta trobada, encara que no han especificat qui són els interlocutors per ambdues parts.



El Govern ha decidit aplicar l’article 155 després de rebre la carta del president català, Carles Puigdemont, i constatar la seua "negativa" a atendre el requeriment que l’instava a restituir l’ordre constitucional alterat. Puigdemont diu en aquesta missiva al president de l’Executiu, Mariano Rajoy, que "si el Govern de l’Estat persisteix a impedir el diàleg i continua la repressió", el Parlament "podrà procedir, si l’estima oportú, a votar la declaració formal d’independència que no va votar el dia 10".



Segons el Govern, abans de la reunió extraordinària del Consell de Ministres de dissabte està tancant "una resposta majoritària i consensuada" al desafiament secessionista amb diferents forces polítiques, a què ha agraït el seu suport.