Méndez de Vigo: "El Govern posarà tots els mitjans per restaurar l'ordre constitucional"

EFE Actualitzada 19/10/2017 a les 11:16

© El portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo. EFE

El ministre portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantit aquest dijous que l’Executiu posarà "tots els mitjans al seu abast" per restaurar l’ordre constitucional, la "convivència pacífica" a Catalunya i frenar el "deteriorament" de la seguretat jurídica de la qual és únic responsable la Generalitat.



En una declaració institucional al Congrés, Méndez de Vigo ha llegit el comunicat emès pel Govern després de rebre la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la qual anuncia que si l’Executiu "persisteix a impedir el diàleg i continua la repressió", el Parlament podrà votar la declaració formal d’independència. Aquest és el text íntegre del comunicat del comunicat del Govern en resposta a la carta que Carles Puigdemont ha dirigit avui el cap de l’Executiu, Mariano Rajoy:



"El Govern d’Espanya ha constatat a les 10 hores d’aquest matí, últim termini establert, la negativa del president de la Generalitat de Catalunya a atendre el requeriment que li va ser remès el passat 11 d’octubre i en el qual se li reclamava que informés de forma clara i precisa si alguna autoritat de Catalunya havia procedit a declarar la independència d’aquesta Comunitat Autònoma i se li instava a restituir l’ordre constitucional alterat. En conseqüència, el Govern d’Espanya continuarà amb els tràmits previstos a l’article 155 de la Constitució per restaurar la legalitat en l’autogovern de Catalunya.



Dissabte vinent el Consell de Ministres, reunit de forma extraordinària, aprovarà les mesures que elevarà al Senat a fi de protegir l’interès general dels espanyols, entre ells els ciutadans de Catalunya, i restaurar l’ordre constitucional a la Comunitat Autònoma.



El Govern agraeix el suport de les diferents formacions polítiques amb què està tancant en aquests moments una resposta majoritària i consensuada al desafiament secessionista. D’altra banda, denuncia l’actitud mantinguda pels responsables de la Generalitat de buscar, deliberadament i sistemàticament, l’enfrontament institucional malgrat el greu dany que s’està causant a la convivència i l’estructura econòmica de Catalunya. El Govern posarà tots els mitjans al seu abast per restaurar com més aviat millor la legalitat i l’ordre constitucional, recuperar la convivència pacífica entre ciutadans i frenar el deteriorament econòmic que la inseguretat jurídica està causant a Catalunya".