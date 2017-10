El primer ministre holandès dóna suport a Rajoy ja que "segueix el més alt tribunal"

Amb referència a la crisi a Catalunya

El primer ministre holandès, Mark Rutte, ha recolzat avui les decisions que prengui el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, respecte de la situació a Catalunya, perquè actua "segons el més alt tribunal", el Tribunal Constitucional.

Rajoy està "seguint l’opinió del més alt tribunal espanyol", va indicar Rutte davant de la premsa a la seua arribada a la cimera de caps d’estat i de Govern de la Unió Europea (UE) a Brussel·les.

"El més alt tribunal espanyol ha dit que el referèndum és il·legal", va emfatitzar sobre la consulta organitzada pel govern regional de Catalunya el passat 1 d’octubre sobre la independència d’aquesta Comunitat Autònoma.

El primer ministre holandès va considerar a més "inapropiat comentar" sobre l’assumpte des de la seua posició, ja que es tracta d’una qüestió interna d’Espanya.

Prèviament els seus homòlegs del Benelux, el belga Charles Michel i el luxemburguès Xavier Bettel, a la seua arribada al Consell Europeu, van demanar "diàleg polític" per resoldre la situació a Catalunya.

"És un assumpte entre el Govern d’Espanya i una regió espanyola", va concloure Rutte, per a qui "només hi podria haver un paper per a la Unió Europea si Espanya el sol·licita", amb referència a les peticions de mediació internacional fetes pel Govern de la Generalitat catalana.