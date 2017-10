El president de la Generalitat subratlla explícitament que en la seva compareixença del 10 d'octubre el Parlament "no va votar" cap declaració d'independència

LA SEGONA CARTA DE PUIGDEMONT A RAJOY

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit aquest dijous en una nova carta a Mariano Rajoy que "si el Govern de l'Estat persisteix a impedir el diàleg i continuar la repressió", el Parlament "podrà procedir, si l'estima oportú, a votar la declaració formal d'independència que no va votar el dia 10".Després que dilluns passat enviés Rajoy una primera resposta al seu requeriment, en la qual no concretava si havia proclamat la independència i oferia obrir un període de dos mesos per dialogar, a les 10.00 hores d'avui finalitzava el segon termini perquè Puigdemont aclarís els dubtes del Govern central, que decidirà ara si activa l'article 155 de la Constitució.A la seva nova carta, Puigdemont sí que subratlla explícitament que en la seva compareixença del 10 d'octubre el Parlament "no va votar" cap declaració d'independència i recalca que la seva "suspensió continua vigent", abans d'afegir: "Malgrat tots aquests esforços i la nostra voluntat de diàleg, que l'única resposta sigui la suspensió de l'autonomia indica que no s'és conscient del problema i que no es vol parlar".