Putin: "Les crisis de Catalunya i Kurdistan són conseqüència de la "doble moral""

Critica que condemnin la independència de Catalunya i se n’alegressin en el seu moment de la desintegració d’una sèrie d’Estats.

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha afirmat avui que les crisis secessionistes entorn de Catalunya i el Kurdistan iraquià són conseqüència de la política de "doble arrasador" dels països occidentals.

"Resulta que per a alguns dels nostres col·legues hi ha lluitadors bons per la llibertat i hi ha separatistes que no poden defensar els seus drets ni amb l’ajuda de mecanismes democràtics", va dir el cap de Kremlin en una intervenció en el club internacional de debat "Valdái"·

Putin va destacar que, en relació amb Catalunya, la Unió Europea i una sèrie de països van condemnar de manera unànime als partidaris de la independència, "però en el seu temps de fet van saludar la desintegració d’una sèrie d’Estats, sense ocultar la seua alegria per aquest fet".