Rajoy aplicarà avui el 155 si Puigdemont no convoca eleccions i opta per la DUI

REDACCIÓ Actualitzada 19/10/2017 a les 10:35

Tot apunta que la Generalitat respondrà amb la declaració d’independència

© Rajoy, aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Congreso de los Diputados

El Govern de l’Estat va suggerir ahir que la convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament per part del president Carles Puigdemont serviria per evitar aplicar l’article 155 de la Constitució que comporta la intervenció de la Generalitat. En tot cas, fonts de la Moncloa van recordar que el termini perquè Puigdemont respongui al segon requeriment sobre si va declarar o no la independència de Catalunya s’acaba avui a les deu del matí i, si no contesta, ho fa de forma ambigua o certifica que la va proclamar, l’Executiu de Mariano Rajoy proposarà les mesures que haurà d’aprovar el Senat en desenvolupament del 155, de suspensió de l’autonomia. Així mateix, van deixar clar que només acceptarien com a sortida unes eleccions autonòmiques, però no unes que anessin aparellades a la confirmació que s’ha declarat la independència. Tanmateix, Puigdemont no contempla convocar eleccions anticipades, segons van explicar fonts de la Generalitat després del suggeriment de Madrid. En aquest sentit, tant el PDeCAT, com Esquerra, la CUP i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, van rebutjar de forma taxativa aquesta possibilitat. No només això, sinó que van coincidir que l’aplicació del 155 comportarà aixecar la suspensió de la independència (vegeu la pàgina 5). L’únic en què van coincidir ahir el Govern central i la Generalitat és a assenyalar que tots dos estan “preparats” per afrontar aquest nou escenari. Així, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va dir que tenen llestes “totes les alternatives i tots els instruments que la Constitució atribueix a un Govern democràtic” perquè “es compleixin les lleis, la Constitució i les sentències dels tribunals” a Catalunya. Per a això, va assegurar que utilitzaran tots els mitjans que l’Estat de Dret posa al seu abast, “amb prudència i proporcionalitat”. “El que farà el Govern de la nació és garantir que a Espanya es compleixin les lleis, la Constitució, que és la norma fonamental, i les sentències dels tribunals”, va reblar. Per la seua part, Romeva va afirmar a Brussel·les que el Govern està “preparat” per declarar unilateralment la independència de Catalunya, encara que no va especificar quan. Va precisar que Puigdemont “no ha dit que no es faci” [la independència] sinó que només va demanar negociar amb l’Estat com li van sol·licitar “actors internacionals”. “Mai hem dit que no ho fem”, va ratificar en relació amb la DUI, al mateix temps que va garantir que no hi haurà marxa enrere encara que Madrid activi el 155. “La resposta és definitivament no. No tenim opció, no tenim alternativa”, va indicar després de ser preguntat per aquesta qüestió, alhora que va descartar rotundament unes eleccions anticipades al Parlament.