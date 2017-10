Rajoy demana “sensatesa” per evitar-li mesures “que seria millor no prendre”

Insta els diputats del PDeCAT a “convèncer” Puigdemont per no haver d’aplicar l’article 155 || Santamaría acusa ERC d’enfonsar l’economia catalana

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va demanar ahir “sensatesa i equilibri” al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la vigília del termini perquè aclareixi si el 10 d’octubre va declarar o no la independència de Catalunya. Va respondre així a preguntes del diputat de PDeCAT Jordi Xuclà sobre si tenia intenció d’aplicar l’article 155 de la Constitució. En la sessió de control al Congrés, va instar el partit de Puigdemont a “convèncer-lo” per evitar que l’Executiu espanyol es vegi “obligat a prendre decisions que seria millor no prendre mai”. Rajoy va criticar que el “tancament del Parlament” impedeixi a l’oposició preguntar a Puigdemont si va declarar la independència. Per això, va defensar que és “lògic, raonable i assenyat” que l’Estat exigeixi aclarir si ho va fer. “Si l’ha declarat, el Govern està obligat a actuar d’una forma, i si no ho ha fet podrem parlar al Parlament”, va assegurar.

D’altra banda, la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, va culpar directament ERC del fet que un centenar d’empreses traslladin cada dia el domicili social i fiscal fora de Catalunya. També va fer responsables els republicans d’“enfonsar” el sector turístic i d’acabar amb la “marca Catalunya”. Aquest partit té a les seues mans l’àrea d’Economia de la Generalitat i la destitució del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, s’estudia en cas d’intervenir l’administració catalana (vegeu el desglossament). “La Generalitat ha deixat de defensar el benestar dels catalans”, va dir, arran d’una pregunta del portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà. Aquest, al seu torn, va acusar l’Estat d’“ofegar” Catalunya.

D’altra banda, el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va manifestar ahir a Rajoy el seu suport a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya per convocar eleccions autonòmiques “legals, lliures i amb garanties”. Tots dos es van reunir a la tarda a la Moncloa, on el dirigent de Cs va instar a restablir “l’ordre constitucional” perquè la Carta Magna i l’Estatut “continuïn vigents”. Per la seua part, Rajoy va prometre informar Rivera sobre la manera en què s’aplicaria l’article si fos necessari.

La possibilitat de destituir el líder republicà arriba quan Hisenda ha posat en marxa una ordre ministerial per la qual els romanents del fons de liquiditat autonòmica de Catalunya es consignin en un compte bancari controlat per l’Estat. Una altra àrea on es planteja la intervenció és la d’Interior, responsable dels Mossos.

Plantegen rellevar Junqueras per reforçar el control de les finances

El relleu del vicepresident del Govern i responsable de l’àrea d’Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, s’estudia com una de les primeres accions si l’Estat aplica l’article 155 i intervé l’administració catalana. L’Executiu espanyol atribueix a Junqueras gran part de la responsabilitat en el trasllat de la seu social i fiscal d’empreses fora de Catalunya, així com l’organització del referèndum de l’1-O. Per això, es planteja substituir-lo per una figura de perfil tècnic per reforçar el seu control sobre les finances públiques catalanes, ja intervingudes des del setembre.