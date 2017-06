Ajuda al rugbi femení

Campanya de micromecenatge de les noies de l’Inef Lleida Rugby, que necessiten 3.500 euros || És l’únic del seu gènere en aquest esport a Lleida i comarques

L’únic equip femení lleidatà de rugbi, la CE Inef Lleida Rugby, ha impulsat una campanya de micromecenatge per aconseguir 3.500 euros i “eliminar les barreres d’entrada a l’equip”. Segons afirmen les jugadores, per seguir a Primera Catalana la pròxima temporada hauran de jugar més partits, realitzar més desplaçaments, augmentar les hores d’entrenament i tenir un equipament adequat. Tot plegat, explica Anna Delshorts, jugadora i delegada de l’equip, suposa un impediment econòmic per a algunes de les noies. Així doncs, des de l’equip asseguren que, si s’aconsegueix l’objectiu, els diners aconseguits es destinaran a pagar el material que necessiten per als entrenaments