Denuncien davant dels Mossos l'agressió a la Volta de Lleida

Bernat Font, ciclista de l’equip GSport València, ha presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra a Viladecans (Barcelona) contra Diego Tamayo, corredor de l’equip Eduardo Chozas- Esteve, per l’agressió que va patir durant la disputa de la quarta i última etapa de la Volta a Lleida , tal com va confirmar aquest dimecres un portaveu de la policia catalana i va publicar ahir aquest diari.Davant de les acusacions de Font, Tamayo està prenent les mesures legals necessàries i insisteix a no voler entrar en polèmiques mediàtiques, ja que aquesta situació l’ha sorprès i vol ser prudent perquè assegura que mai s’ha vist implicat en cap aldarull, encara que sí que va enviar un comunicat. “només espero que amb els anys aprengui a gestionar les tensions de la competició. No entraré en aquest tipus de polèmiques infundades, el meu equip, els meus companys, i tot el pilot ciclista em coneixen, per la qual cosa estic molt tranquil i amb la ment en allò realment important, que són els meus pròxims objectius. Això és l’únic que de moment faig públic i mentrestant prendré les mesures necessàries.”No és el primer incident desagradable que pateix Font ja que el 2013 va ser també agredit pel conductor d’un vehicle mentre s’entrenava a Euskadi. L’agressor en aquell cas va ser multat amb 200 euros mentre que el ciclista amb 100 per llançar-li el bidó, segons va publicar el web