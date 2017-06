El Lleida Esportiu lluirà el logo de JinJun Sports a la samarreta

El Lleida Esportiu lluirà a la samarreta de la pròxima temporada el logotip de JinJun Sports com a patrocinador principal, la nova marca comercial del grup BoYang Investment a Europa. L’empresa financera d’origen xinès complirà d’aquesta forma la segona temporada com a patrocinador principal de l’entitat, després de firmar a l’octubre un acord per quatre anys, fins a la campanya 2009-10. El canvi d’imatge també serà visible a les tanques publicitàries del Camp d’Esports i en altres espais de l’estadi del Lleida Esportiu com la sala de premsa i la zona mixta.

D’altra banda, Gustavo Siviero, que ha dirigit el Lleida Esportiu aquesta temporada, serà el nou tècnic de l’Hèrcules. L’argentí vindrà al Camp d’Esports el curs que ve com a visitant, si finalment el Lleida Esportiu acaba enquadrat al grup 3. D’altra banda, el club espera tancar durant les pròximes hores la incorporació d’un davanter que està a prop de desvincular-se del seu actual equip.