La Fiscalia accepta substituir la condemna a 21 mesos a Messi per una multa

EFE Actualitzada 23/06/2017 a les 10:01

El jugador del FC Barcelona va ser condemnat per un frau de 4,1 milions als exercicis de 2007, 2008 i 2009

© Lionel Messi i el seu pare el dia del judici a l'Audiència de Barcelona. EFE

La Fiscalia accepta substituir per una multa la condemna a 21 mesos de presó que l’Audiència de Barcelona va imposar al futbolista Lionel Messi per defraudar 4,1 milions d’euros i que se li suspengui l’entrada a presó, per mancar d’antecedents penals.



Segons han informat fonts jurídiques, la Fiscalia s’ha mostrat favorable a la suspensió de la pena de presó de Messi i el seu pare en un escrit que va presentar ahir davant de la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona, que els va condemnar a 21 mesos de presó per un frau de 4,1 milions als exercicis de 2007, 2008 i 2009.