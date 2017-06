Zarco sorprèn Márquez i firma la pole en MotoGP

El pilot de Cervera assegura que "se m’ha escapat per res"

El pilot francès Johann Zarco (Yamaha) ha conquerit la pole, primera de la seua vida en la categoria reina del motociclisme, per a la cursa de MotoGP de diumenge en el Gran Premi d’Holanda, que es disputa en el Circuit d’Assen, després de millorar en l’última volta el temps del lleidatà Marc Màrquez (Repsol Honda) i de l’italià Danilo Petrucci (Ducati), que li acompanyaran en la primera línia i que sortiran segon i tercer respectivament.

En una pista en millors condicions de les quals va disposar la graella de Moto3 però amb l’asfalt moll, els pilots més ràpids van partir a la recerca de la posició de privilegi. Álvaro Bautista (Ducati) va ser el primer en establir un crono de referència (1:49.846), però aviat l’italià Danilo Petrucci (Ducati) li va arrabassar el cap a la taula de temps.

Tanmateix, per darrere sotjava Màrquez, disposat a assaltar el primer lloc, una cosa que va aconseguir rondant l’últim tram de la sessió classificatòria. L’italià Valentino Rossi (Yamaha), mentrestant, es mantenia a l’espera.

Quan semblava que la pole se la disputarien el de Cervera i Petrucci, va emergir la figura de Zarco, líder dels rookies i de la classificació d’independents del Mundial, que amb el seu 1:46.141 va aconseguir la primera pole no espanyola de l’any en MotoGP i primera de la seua vida en la categoria reina -20 en total; a més, es converteix en el primer gal en aconseguir-ho en la categoria des que ho fes Olivier Jacque a Alemanya 2002. Rossi, per la seua part, es va quedar a les portes del podi amb la seua quarta plaça.

Màrquez va assegurar que "podia (fer la pole). Se m’ha escapat la pole, podia haver millorat, però en l’última volta he vist banderes d’oli. Quan vas a sobre de la moto a 200 i veus banderes d’oli... Me l’he pensat una mica i he perdut una miqueta de temps. Se m’ha escapat per res".

El de Cervera va explicar també que el temps marcarà la prova en el traçat neerlandès aquest diumenge. "Estem contents, estem en primera línia, que és l’objectiu, però sempre volem més. Veurem demà com està, si està sec o hi ha aigua; aquí és molt impredictible", va manifestar el pilot català.

"Diuen que serà en sec, segurament. Veurem on podem arribar, però crec podem lluitar pel podi davant les Yamaha, que aquí, tant en aigua com en sec, van més ràpid", va concloure.