Kilian Jornet arrenca la temporada de curses guanyant al Mont Blanc

Tot just unes setmanes després d’ascendir l’Everest en dos ocasions

L’esportista espanyol Kilian Jornet, que recentment va ascendir l’Everest dos vegades en una setmana (22 i 28 de maig), va arrencar aquest diumenge la seua temporada de curses de muntanya guanyant la Marató del Mont Blanc.

Jornet (3h45:45) es va imposar al noruec Stian Angermund-Vik (3h47:05) i al nord-americà Max King (3h50:49) en un emocionant final després d’anar intercanviant-se les primeres posicions durant la cursa.

"Estic molt content de tornar a ser a aquest nivell. Ha estat una cursa molt dura, ja que en la línia de sortida hi havia molt nivell, amb fins quinze corredors amb opcions de guanyar", va dir Jornet al terme de la prova.

La marató, de 2.760 metres d’altitud, va començar a la localitat de Chamonix i va discórrer per llocs com Argentiere (10 quilòmetres) per arribar a la part més alta de la cursa, les Aiguillettes des Posettes (23.3 km), a 2.201 metres.

La Marató del Mont Blanc suposa el primer repte de la temporada de curses de muntanya per a Kilian Jornet, que aquest any també vol córrer 'clàssiques’ com Hardrock, Sierre Zinal, UTMB, Glen Coe o Ultra Pirineu.

Kilian Jornet també atacarà un altre projecte personal després de l’experiència a l’Himàlaia. Li agradaria poder entrar a formar part del Bob Graham Round Club i per a això haurà de completar una volta a través de 42 turons a la regió del Lake District, al Regne Unit, recorrent un total de 119 quilòmetres i 8.700 metres de desnivell positiu.