Rossi guanya i Màrquez tercer a Assen

El pilot italià torna a dalt de tot per primera vegada el 2017

L’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) va tornar a dalt de tot del podi per primera vegada el 2017 i des dels últims dinou grans premis en vèncer el Gran Premi d’Holanda de MotoGP que es va disputar aquest diumenge, en el circuit d’Assen.

Rossi va saber gestionar a la perfecció la cursa per vèncer per davant del seu compatriota Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) i de Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) en tant que l’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) és nou líder del mundial, amb 115 punts, en no puntuar per caiguda, l’espanyol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

L’elecció de pneumàtics i l’aparició de la pluja en algun moment de la cursa havien de ser els "factors externs" que podien condicionar d’alguna manera una cursa en la qual de seguida es va formar un grup de cap amb el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), millor temps d’entrenaments, Màrquez, Rossi i Petrucci.

Maverick Viñales, líder del mundial abans de la cursa d’Assen i amb problemes durant els entrenaments que li van relegar a l’onzena plaça, no va millorar massa en apagar-se el semàfor i al terme de la segona volta "només" era dècim, la qual cosa li allunyava pràcticament de manera irremissible de la lluita pel podi, encara que a poc a poc va anar desfent-se de rivals i en la volta set ja era vuitè, pro la seua ascensió va quedar trencada de soca-rel en anar-se’n pels terres en el dotzè gir.

Al capdavant, Johann Zarco es va mantenir ferm en el lideratge seguit com si fossin les seues ombres per Marquez, Rossi i Petrucci, que ja tenien 2,5 segons sobre el grup perseguidor, en el qual hi havia Viñales, que en la volta vuit es va col·locar setè després de superar a l’italià Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) i rodant tres dècimes de segon més ràpid que el quartet de cap.

Rossi va superar a Màrquez en la frenada de final de recta al començament de l’onzè gir per posar-se segon i en aquesta mateixa volta Viñales va superar el britànic Scott Redding (Ducati Desmosedici GP16) per posar-se cinquè i intentar la caça del quartet escapat.

Petrucci va ser el següent protagonista en superar Márquez per intentar posar-se després del rebuf de Rossi, que en la setzena volta tot just comptava amb sis dècimes de segon d’avantatge i amb deu voltes per al final res estava decidit.

A vuit voltes del final els comissaris de pista van començar a mostrar bandera blanca per l’aparició de la pluja en alguns punts, la qual cosa permetia l’entrada dels pilots al seu taller per canviar de moto, però cap dels pilots de cap no ho va fer.

Rossi va saber jugar amb mestria les seues cartes per adjudicar-se la victòria 115 de la seua cursa esportiva i la primera de 2017 ja que no vencia un gran premi des de Catalunya el 2016 i porta fent-ho en els últims 20 anys i 314 dies.

L’italià Franco Morbidelli va sumar la seua cinquena victòria de la temporada en Moto2, per davant del suís Thomas Luthi i el japonès Takaaki Nakagami, tots ells sobre sengles Kalex, però per a això va caldre esperar fins l’última volta, en la qual l’italià tenia molt clar el punt en el qual superar els seus contendents.

Igual d’emocionant va estar la cursa de Moto3, que es va dirimir en l’última volta amb la gosadia de l’espanyol Arón Canet (Honda) per aconseguir la seua segona victòria de la temporada en imposar-se per tot just 35 mil·lèsimes de segon sobre l’italià Romano Fenati (Honda) i el britànic John McPhee (Honda).