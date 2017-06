El DKV Borges conquereix el seu segon títol de Copa

Va derrotar a la final per 3-1 l’UCAM Cartagena, campió de la Superdivisió

El DKV Borges es va proclamar ahir campió de la Copa del Rei per segona vegada en la seua història al superar a la final per 3-1 l’UCAM Cartagena, campió de la Superdivisió masculina de tenis taula. Els lleidatans van sumar així el títol al que van conquerir el 2013. Marc Duran va ser l’encarregat d’obrir el partit davant els departamentals enfrontant-se al xinès Wei Dong Shi, que va superar per 3-1 en un emocionant duel. Duran es va adjudicar el primer set per 11-9, encara que Shi va respondre amb el mateix marcador. El jugador lleidatà es va anotar