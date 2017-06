Nova gesta de Kilian Jornet al Marató del Mont Blanc

El de Montellà i Martinet guanya la marató del Mont Blanc un mes després de pujar l’Everest dos cops en una setmana || Sense gaire temps per recuperar-se, s’imposa amb un crono de 3h45'45”

El polifacètic esportista lleidatà Kilian Jornet ha tornat a protagonitzar l’enèsima gesta. Sense gairebé temps de recuperar-se de la seua doble ascensió històrica a l’Everest en la mateixa setmana, l’atleta de Montellà i Martinet (Cerdanya) ha iniciat la seua temporada de carreres de muntanya conquerint aquest diumenge la Marató del Mont Blanc al superar el noruec Stian Angermund-Vik en l’últim descens.

Els dubtes que hi havia respecte al nivell que oferiria Jornet al no haver pogut preparar-se la prova com devia van quedar dissipats des del començament. Jornet (3h45:45) es va imposar al noruec Angermund-Vik (3h47:05) i al nord-americà Max King (3h50:49) en un emocionant final després d’anar intercanviant-se les primeres posicions durant la carrera de 42 quilòmetres i gairebé 4.500 metres de desnivells.



“Estic molt content de tornar a estar a aquest nivell. Ha estat una carrera molt dura i disputada”

“Estic molt content de tornar a estar en aquest nivell. Ha estat una carrera molt dura, ja que a la línia de sortida hi havia molt nivell, amb fins a quinze corredors amb opcions de guanyar”, va dir Jornet al final de la prova als Alps. “Hem anat molt ràpid des del principi. Cap a la meitat del recorregut ens hem quedat els tres, Max, Stian i jo i en el que quedava de carrera gairebé no hem tingut ni tres segons per respirar”, va analitzar Jornet.

La marató, de 2.760 metres d’altitud, va començar a la localitat de Chamonix i va discórrer per llocs com Argentiere (10 quilòmetres) per arribar a la part més alta de la carrera, les Aiguillettes des Posettes (23.3 km), a 2.201 metres.

La Marató del Mont Blanc suposa el primer repte de la temporada de carreres de muntanya per a Kilian Jornet, que aquest any també vol córrer clàssiques com Hardrock, Sierre Zinal, UTMB, Glen Coe o Ultra Pirineu.