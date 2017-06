El lleidatà Ramon Planes, director esportiu del Getafe

REDACCIÓ Actualitzada 26/06/2017 a les 11:06

© Planes, en una imatge d'arxiu SEGRE

El lleidatà Ramon Planes, que aquesta temporada va exercir de director esportiu del Rayo Vallecano, ocuparà aquest càrrec al Getafe la pròxima campanya, segons va confirmar el president del conjunt blau, Ángel Torres, al final del partit de dissabte davant el Tenerife. Planes, de 49 anys, té una àmplia experiència com a director esportiu en equips com Hospitalet, Racing de Santander, Alabès, UE Lleida, Espanyol i Elx, així com al Tottenham.