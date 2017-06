© El Lleida anuncia la campanya de socis per a la temporada 2017/18

El carnet de la Grada d’animació, novetat

La principal novetat per aquest curs és el carnet Grada d’animació Gol Nord a un preu especial de 80 euros, amb l’objectiu d’afavorir l’animació a l’equip i de donar-li el màxim suport des de la graderia. Al seu torn, també es posarà en marxa l’abonament Gols, sectoritzats respecte la graderia de Lateral.



A més, el club obsequiarà durant la campanya a cada abonat amb una samarreta de regal, amb la imatge de la companya. A més, es posarà a la venda la samarreta de la nova Grada d'animació a un preu de 5 euros, que aniran destinats a accions de la pròpia Grada.

modalitats de carnet

Carnet Preu Soci VIP 375 euros Llotges Tribuna 295 euros Llotges Tribuna (Jubilats) 250 euros Tribuna 225 euros Tribuna (Jubilats) 180 euros Lateral 160 euros Lateral (Jubilats) 115 euros Gols 105 euros Grada d’animació 80 euros Som i Serem (11 a 17 anys) 55 euros Infantil (1 a 10 anys) 10 euros Infantil (0 a 1 any) Gratuït

El Lleida Esportiu ha publicat aquest dimarts els preus per a la campanya de captació de socis per a la temporada 2017/18, que començarà el proper 11 de juliol i que portarà, com a eslògan, "Senzillament blau".El lema, que es simbolitza amb un cor blau, evoca l'estima i passió dels aficionats del Lleida pel seu equip. El cor inclou els valors de l'entitat i té un record especial per Emili Vicente.Els abonaments es podran retirar al punt d’atenció al soci, a l’entrada de les oficines del club, en horari de dilluns a divendres, des de les 17:00 hores fins a les 20:30 hores de la tarda.