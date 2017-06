La Pedals de Foc serà aquest any l’Europeu d’Ultramarató

Recorregut de 213 km dissabte passant per Aran, els Pallars i l’Alta Ribagorça

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La dotzena Pedals de Foc Non Stop, una de les proves de BTT d’ultrallarga distància més dures del món, reforçarà aquest any el seu prestigi, ja que acollirà, per primera vegada a la història, els campionats d’Europa de bicicleta de muntanya en la distància ultramarató, després que, a finals de l’any passat, la Unió Europea de Ciclisme va incloure aquesta carrera en l’anomenat calendari de desenvolupament de la UEC per al 2017. La cita tindrà lloc aquest dissabte, dia 1 de juliol, amb el tradicional recorregut que voreja el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, sobre 213 quilòmetres. D’aquesta forma,