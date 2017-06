Àlex Màrquez continuarà una temporada més a Moto2

EFE Actualitzada 28/06/2017 a les 12:29

A l’equip Estrella Galícia 0'0, per quarta temporada

© La imatge amb què Àlex Màrquez ha anunciat la seua continuitat a Moto 2 el Estrella Gacilia 0'0 @alexmarquez73 / Twitter

El lleidatà Àlex Màrquez continuarà un any més a la categoria de Moto2 a l’equip Estrella Galicia 0'0 i formarà equip amb el també espanyol Joan Mir, segons l’acord assolit entre les parts. Màrquez complirà així la seua quarta temporada a l’equip Estrella Galicia 0'0, en el que ara té de company a l’italià Franco Morbidelli, líder de la categoria, mentre ell és tercer, a 35 punts del primer, després de guanyar els grans premis de Xerez de la Frontera i Barcelona.



"Sóc feliç de poder anunciar que seguiré a Moto2 amb l’equip Estrella Galícia 0,0 Marc VDS la pròxima temporada, espero poder recompensar la seua fe en mi amb més victòries aquest any i amb una temporada 2018 encara millor", va dir en la nota de premsa del seu equip Àlex Màrquez.



"Aquest és el millor equip que hi ha i em trobo com en família i aquesta estabilitat també et dóna una cosa important, ja que saber tan aviat on correràs l’any que ve és bo per a la confiança, perquè ara puc concentrar-me exclusivament en les curses que falten i a retallar l’avantatge amb els dos pilots que tinc per davant en la classificació del campionat", va afirmar Màrquez.