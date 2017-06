El Lleida apel·la al cor

“Senzillament blau” és el nom de la nova campanya de captació d’abonats, que el club posarà en marxa l’11 de juliol || El nou carnet de la Grada d’Animació costarà només 80 euros

Amb una campanya “senzilla però directa”, en la qual s’apel·la al “cor” i als “sentiments”, el Lleida intentarà a partir del proper 11 de juliol superar els 2.942 abonats amb els quals va tancar la temporada passada (vegeu el desglossament) i aconseguir el màxim suport des de les grades al nou projecte esportiu, que compta amb Gerard Albadalejo com a entrenador. El club ha decidit mantenir els preus de la temporada passada i també hi ha noves modalitats de carnet, com el de la Grada d’Animació, a un preu més econòmic: 80 euros.

La imatge de la campanya és la d’un cor, sobre un fons blau, en la qual es destaquen paraules que reflecteixen el sentiment que l’afició té pel club. Passió, tradició, força, orgull, història, ciutat, pedra picada, Camp d’Esports i, fins i tot, Emili Vicente figuren en un cartell en el qual destaca la frase de la campanya: “Senzillament blau”. “Emili Vicente representa el que són els valors del Lleida i per això l’hem volgut tenir present al cartell, amb el permís de la seua família”, va explicar el president del Lleida, Albert Esteve.



Els que adquireixin el carnet abans del 30 d’agost rebran una samarreta exclusiva que no es vendrà

Una de les novetats de la campanya és que ja es tindrà en compte la sectorització de l’estadi, tal com es reflecteix en el nou reglament de règim intern, recentment aprovat i que es complementarà amb el de la Grada d’Animació, que, de moment, compta amb quatre-centes places. La promoció compta amb dos incentius: una samarreta amb l’emblema de la campanya, el cor, que es regalarà a cadascun dels seguidors que adquireixi el carnet d’abonat abans del 30 d’agost i que no es posarà a la venda, i una altra, especial per a la Grada d’Animació, que es vendrà a 5 euros i els beneficis de la qual es destinaran a sufragar les activitats que s’organitzin des d’aquest nou element d’animació.

Pel que fa als preus, el carnet de soci VIP es vendrà a 375 euros; la llotja de Tribuna, a 295 (250 per a les persones jubilades), i 225 euros les localitats de Tribuna (180 per als jubilats). Els seients de Lateral es vendran a 160 euros (115 per als jubilats) i els de Gol, a 105. El carnet de la Grada d’Animació val només 80 euros, mentre que es manté el Som i Serem per a abonats d’11 a 17 anys a 55 euros, i l’Infantil (d’1 a 10 anys), a 10 euros. Per als abonats de menys d’un any, el carnet és gratis.

També hi haurà un nou accés, la Porta 12, per als abonats de la Grada d’Animació, mentre que es mantenen les portes 1 (Tribuna), 6 (Lateral i Gol Sud), 5 (Gol Nord) i 3 (passis, premsa i empreses).

Una altra de les novetats és que no es podran barrejar les aficions. Hi haurà una porta específica per als seguidors dels equips visitants i, en cas que aquests siguin molt nombrosos, els abonats locals de Gol Sud seran resituats en una altra zona del camp.

Queda pendent la creació de les diferents comissions de treball, tant les relacionades amb el reglament de règim intern com el de la Grada d’Animació. Esteve també va avançar que el pressupost serà similar al de la temporada

passada

, 1.100.000 euros.