La Catalana proposa excloure

Per la “reiteració d’infraccions greus”, i el club té deu dies per recórrer

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’instructor de la Federació Catalana de Futbol (FCF) de l’expedient disciplinari que el subcomitè de Competició de Lleida va obrir contra el club Blocs Joan Carles, de Quarta Catalana, ha proposat l’exclusió definitiva de les competicions d’aquesta entitat lleidatana, així com la imposició d’una multa de 352,77 euros, per una “reiteració en la comissió d’infraccions qualificades com a greus pels òrgans jurisdiccionals”.El club va ser suspès de forma cautelar ‘sine die’ per competir arran dels incidents a Artesa de LleidaEl subcomitè ja va sancionar cautelarment el club, el mes de març passat, sense poder competir després de l’enèsim incident