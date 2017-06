“Feia anys que volia venir al Lleida, és un club referent”

Moustapha Gning, molt il·lusionat amb la nova etapa de blau

El senegalès Moustapha Gning, una de les noves incorporacions del Lleida Esportiu per a la temporada vinent, va manifestar ahir que se sent molt il·lusionat. Segons aquest centrecampista de 28 anys, “feia anys que volia venir al Lleida, perquè és un club de referència a la categoria, amb un estadi espectacular i un equip que sempre aspira al màxim”. De fet, Moustapha va estar molt a prop de fitxar en l’etapa de Seligrat a la banqueta, encara que no va poder desvincular-se del Logronyo. “No va ser possible, però ara estic molt content de poder ser aquí”, va dir el senegalès.

El nou futbolista del Lleida va arribar a Espanya per jugar al juvenil de l’Utebo, encara que amb tot just 18 anys va debutar a Preferent amb l’Atlètic Monzalbarba.

Posteriorment, va tornar a l’Utebo i va jugar a l’Andorra, abans de debutar a Segona B amb el Logronyo. També ha militat al Sariñena i l’Amorebieta, i les dos últimes temporades ha jugat amb l’Ebro, on ha destacat pel seu desplegament físic al davant de la defensa. “A l’equip aportaré el que l’entrenador em demani. Em trobo còmode en la posició de centrecampista recuperador, però puc jugar en qualsevol altra posició del centre del camp. M’encantaria poder celebrar un ascens amb el Lleida i aquesta temporada és molt il·lusionant. Serà un grup molt complicat, però lluitarem”, va afegir.