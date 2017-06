© Raúl Feher, nou fitxatge del Lleida Esportiu

Polivalència i capacitat física al darrere

Jordi Esteve, director esportiu del Lleida Esportiu, ha definit Feher com un “defensa polivalent, amb molta capacitat física i contundència”, a més d’”anticipació, velocitat, gran joc aeri i bona circulació de pilota”, que li permeten tenir “totes les capacitats per ser professional”. “És una aposta del club dintre de la política de fitxar els futbolistes amb major projecció del territori”, ha indicat, afegint que l’objectiu de l’entitat passa per “treballar-lo perquè es consolidi al primer equip”.

El Lleida Esportiu ha anunciat aquesta tarda la incorporació del jove central Raúl Feher, de 20 anys, procedent del CF Balaguer, i que ocuparà llicència sub 23 a la plantilla. El jugador, d’1’90 metres i 82 quilos, nascut a Zalau (Romania), i format a l’EF Cervera i l’EF Tàrrega, pot adaptar-se a les posicions de lateral i mig centre defensiu. Ha signat amb el conjunt blau per les pròximes dues temporades.Després dels fitxatges de Marc Trilles Moustapha Gning , Feher és la quarta incorporació del Lleida