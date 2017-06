Scariolo convoca el lleidatà Pierre Oriola

Lluitarà per un únic lloc a l’equip de l’Eurobàsquet

Pierre Oriola forma part de la llista de setze jugadors que Sergio Scariolo, entrenador de la selecció espanyola, ha convocat per a una concentració del 16 al 23 de juliol a la localitat malaguenya de Benahavís, de la qual sortirà un únic jugador que completarà la llista de dotze per a l’Eurobàsquet. A banda del lleidatà, pivot del València i ex de l’Actel Força Lleida, també ha estat convocat un altre ex del club, Víctor Arteaga, a més de Quino Colom, exjugador del Lleida Bàsquet. Pau Ribas, Guillem Vives, Dani Díez, Xavier Rabaseda, Alberto Abalde, Ilimane Diop, Alberto Díaz, Jaime