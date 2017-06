Miki Massana canvia la pilota per la banqueta

Es retira als 28 anys i dirigirà l’Artesa de Segre || Té una lesió crònica a l’esquena

“Sóc un malalt de futbol i, si no pots ser al camp, el que vols és ser al més a prop possible. I aquest lloc és la banqueta.” Miki Massana (Artesa de Segre, 11-5-1989) afrontarà la tempordada vinent la seua primera experiència com a entrenador d’un equip sènior. Després de penjar les botes als 28 anys, a causa d’una lesió crònica a l’esquena, és el nou tècnic de l’Artesa de Segre, que competeix a la Segona Catalana. “Des dels 22 o 23 anys, ja tenia clar que volia ser entrenador. El que no em podia imaginar era que això passaria