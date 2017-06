Reunió de campions

Almacelles reviurà demà el doblet estatal del 1976 dels equips infantil i cadet de l’Acadèmia Sant Antoni || Per a un nou programa de TV3

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els equips infantil i cadet masculins de l’Acadèmia Sant Antoni d’Almacelles van fer història el 1976. Van aconseguir tota una gesta, al proclamar-se tots dos campions d’Espanya de categoria escolar, per la qual cosa van ser rebuts per tots els veïns, que van improvisar una recepció davant de l’ajuntament. Demà, a les 20.00 h, Almacelles reviurà aquell esdeveniment, quaranta-un anys després, amb els protagonistes d’aquells equips que, gràcies al voleibol, van fer que tot Espanya conegués aquesta població del Segrià. Serà per a un nou programa de TV3, Estàs igual, que s’emetrà la temporada vinent. “Les celebracions d’èxits esportius a