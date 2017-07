Doble 'sí ho vull' de Messi

L’astre argentí del Barça va contreure matrimoni amb Antonella Roccuzzo i firmarà la renovació

amb el Barça al juliol, fidel als seus dos amors

Casament

L’astre del FC Barcelona i del futbol mundial, Lionel Messi, va viure ahir el dia més important de la seua vida al formalitzar la relació amb Antonella Roccuzzo, nòvia des d’adolescents i mare dels seus dos fills. Al sí ho vull de la vida privada se li unirà, en els pròxims dies, un altre sí ho vull, en aquesta ocasió al Barça, el club de la seua vida, amb el qual renovarà el contracte milionari aquest mes de juliol. Segons Sport, dos són les dates que s’estudien per fer efectiva i pública l’esperada fotografia de la renovació.La que té més aparences se situaria entre el 12 i el 19 de juliol, és a dir, des de la incorporació als entrenaments amb l’equip després de les vacances i abans de viatjar als Estats Units per a la gira de pretemporada. És la data ideal que preveu el club, encara que no l’única. La segona opció seria una mica més tard, però sempre abans que comencin els partits oficials.El 29 de juliol, el Barça torna de la gira americana, i aquí s’obriria una altra forquilla de possibles dies fins que es jugui al Camp Nou l’anada de la Supercopa d’Espanya contra el Reial Madrid, prevista per al cap de setmana del 12 i 13 d’agost. Messi es vincularà al Barça pràcticament fins al final de la seua carrera professional i continuarà lligat al club fins que ell vulgui.’extensió de contracte s’allargarà fins al 2022, quan ja hagi complert els 35 anys i certifiqui tota una vida esportiva vestint la samarreta blaugrana.Pel que fa al casament d’ahir, l’hermetisme imposat per la parella i respectat al peu de la lletra pels organitzadors i el grup d’amics íntims va donar els seus fruits. Tant és així, que hi havia més agents de seguretat (uns tres-cents) que convidats (prop de dos-cents seixanta) al Complejo City Center-Casino de Rosario, on onejava una senyera. No hi va haver cerimònia religiosa, sinó enllaç matrimonial pel civil. La cerimònia va començar cap a la mitjanit passada, hora d’aquí, encara que els preparatius, amb catifa roja a l’estil de Hollywood, ja es van iniciar hores abans. La festa tenia previst finalitzar cap a les 04.00 de la matinada, hora d’aquí, les 23.00 a l’Argentina. Entre els convidats, Piqué, Shakira, Puyol, Busquets, Xavi, Neymar, Alba, Eto’o, Pinto, Milito i el lleidatà Pepe Costa.