Marc Márquez torna a ser el més ràpid a Alemanya i aconsegueix la pole

Ha guanyat les últimes set vegades que ha corregut a Sachsenring, 4 d'elles en MotoGP

Marc Màrquez ha aconseguit la ‘pole’ del Gran Premi d’Alemanya després de millorar el crono de Danilo Petrucci en els últims minuts de la qualificació, mentre que Dani Pedrosa va completar la primera fila de la graella. Petrucci va ser el primer en marcar el millor temps, per davant de Pedrosa, Jorge Lorenzo i Maverick Viñales, amb qui el lleidatà va protagonitzar una situació límit. Màrquez el va avançar per l’interior, es van tocar i el pilot de Yamaha es va queixar de l’excés d’ímpetu del de Cervera.

El pas per tallers va obrir l’última opció per a tots els pilots de millorar els seus registres i el primer que ho va fer va ser Lorenzo, per col·locar el seu Ducati en la cinquena posició, mentre Petrucci manava per davant de les Honda. Una volta després i en la seua segona llançada, Marc Màrquez es va posar al capdavant mentre Rossi era dotzè, encara que en el seu últim gir va ascendir fins ser novè, per davant d’Andrea Dovizioso, Viñales i Álvaro Bautista. Màrquez encara va firmar una altra volta ràpida, consolidant la seua primera posició, per davant de Petrucci i Pedrosa, amb Crutchlow, Folger i Lorenzo en segona línia de graella.

Márquez ha guanyat el GP d’Alemanya les últimes 7 vegades que l’ha disputat, 4 d’elles en MotoGP. En l’actual Mundial, Dovizioso (que sortirà desè demà) és líder i hi ha diversos pilots separats per només 11 punts, entre ells Màrquez i les dos Yamaha de Rossi i Viñales, que demà sortiran, respectivament, en el novè i l’onzè lloc.