El futbolista que va sorprendre Di Stéfano

Pepe Granés és el futbolista amb més talent que ha donat el futbol lleidatà en tota la història, però el seu amor per la bona vida va frenar la seua prometedora carrera || En tots els equips en què va militar el recorden com un jugador inigualable

A Alfredo Di Stéfano li van preguntar en una entrevista quins jugadors l’havien impressionat més en el seu pas pel futbol espanyol. Va respondre que Kubala, ‘Luisito’ Suárez i Pepe Granés. El periodista, estranyat, li va replicar que no havia sentit a parlar de Granés. “Tenia altres prioritats a la vida”, va contestar l’astre argentí. I és que, bohemi, díscol i poc amant de la disciplina, a Granés li agradava la nit i la dolce vita, cosa que li va impedir triomfar, perquè ell no va voler, en el futbol d’elit. A Lleida, per exemple, recorden com s’atansava al pati del