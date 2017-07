El retorn dels campions

Almacelles va recrear ahir la recepció que els habitants van dedicar el 1976 als seus equips de voleibol || Els 16 esportistes van recrear la rua de fa 41 anys

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La plaça de la Vila d’Almacelles es va tornar a omplir ahir, com fa 41 anys, per aclamar els jugadors de voleibol de l’Acadèmia Sant Antoni que en aquell temps van aconseguir una gesta històrica. Dos equips d’aquest centre escolar, un d’infantil i un de cadet, s’havien proclamat campions d’Espanya. La gent va sortir aquell any el carrer per rebre els petits herois que ahir, 41 anys després, van reviure la rua i la celebració d’aquells títols. “Hi ha gent que no veia des de feia disset o divuit anys, però alguns no ens havíem vist des de fa gairebé