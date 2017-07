Màrquez, el "kaiser" de Sachsenring

Nova victòria de Marc, mentre que una caiguda impedeix al seu germà de complir les seues expectatives

El lleidatà Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V), l’italià Franco Morbidelli (Kalex) i Joan Mir (Profunda) han exercit de líders en les seues respectives categories en el Gran Premi d’Alemanya de MotoGP que s’ha disputat aquest diumenge en el circuit de Sachsenring.

Màrquez s’ha coronat com un autèntic "kaiser" en el qual és un dels seus circuits talismà, el traçat de Sachsenring, on acumula vuit victòries consecutives i ha ascendit per primera vegada en el que va de temporada a la primera posició de la taula de punts.

El pilot de Repsol Honda compta per victòries totes les seues participacions en Sachsenring, en on va guanyar en 125 c .c., ho va fer per dos ocasions en Moto2 i ara en suma cinc en MotoGP, acompanyades totes elles del millor temps d’entrenaments.

Màrquez ha superat amb suficiència en el tram final al seu rival més directe, l’alemany Jonas Folger (Yamaha YZR M 1), que ha volgut brillar com a local i ho ha aconseguit, i amb la seua victòria el pilot de Repsol Honda passa a encapçalar la classificació provisional del mundial (129 punts) amb cinc d’avantatge sobre Maverick Viñales, sis respecte a Andrea Dovizioso, deu amb Rossi i 26 respecte a Pedrosa.

No ha fallat Marc Màrquez a la sortida, en la qual rere la seua empremta s’han col·locat en el primer revolt tant Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) com Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), mentre que l’italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), que havia estat segon d’entrenaments, ha perdut força i ha completat el primer gir en la cinquena posició.

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) l’ha pres amb calma en les voltes inicials per no cometre errors i per això amb prou feines ha guanyat una posició a la sortida, mentre que el seu company, l’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), ha tirat amb força per intentar no perdre contacte amb el cap de cursa.

Rossi ha ascendit fins la sisena posició però en tot just quatre voltes ja comptava amb un desavantatge de més de dos segons respecte als pilots de cap, on Màrquez, Pedrosa i el "local" Jonas Folger (Yamaha YZR M 1) han marcat el ritme.

En tot just sis voltes la cursa ja estava bastant definida, amb un trio per davant, Folger, Màrquez i Pedrosa, el primer en quedar-se despenjat, i set pilots per darrere d’ells, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró, Cal Crutchlow i Maverick Viñales.

A onze voltes del final -dinovè gir- Viñales ha superat Dovizioso i una volta més tard ha avançat Rossi; amb deu voltes per davant i 3,7 segons de desavantatge respecte de Dani Pedrosa, caçar el pilot de Repsol Honda semblava prou complicat.

Juntament amb Màrquez en el podi ha acabat el mateix Jonas Folger i Dani Pedrosa, amb Maverick Viñales quart, per davant de Valentino Rossi, Álvaro Bautista, Aleix Espargaró i Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo, ha estat onzè i Pol Espargaró (KTM RC 16) també ha acabat en els punts a l’ésser tretzè.

L’italià Franco Morbidelli (Kalex) ha sumat la seua sisena victòria de la temporada amb mestria en frenar tots els atacs del portuguès Miguel Oliveira (KTM) en les últimes de Moto2 i l’italià és ara més líder del campionat en augmentar el seu avantatge fins els 37 punts respecte al seu immediat perseguidor, el suís Thomas Luthi (Kalex), qui com Àlex Márquez (Kalex), han deixat el camí expedit del seu rival amb sengles caigudes que els han impedit de continuar.

Igual que Morbidelli, Joan Mir (Profunda) no va fallar i ha aconseguit la seua cinquena victòria de la temporada per davant de l’italià Romano Fenati (Profunda) i de Marcos Ramírez (KTM), que ha aconseguit el seu primer podi en el campionat del món.