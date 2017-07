Kittel guanya a l’esprint i Thomas segueix líder

El ciclista alemany s’imposa en la segona etapa, entre Düsseldorf i Lieja

Marcel Kittel, del Quick-Step, es va emportar la segona etapa del Tour de França, que recorria els 293 quilòmetres que separen Düsseldorf (Alemanya) de Lieja (Bèlgica). El ciclista alemany va travessar en primer lloc la meta, després d’un esprint massiu en una carrera marcada de nou per la pluja i les caigudes, que dissabte ja va forçar alguns abandons, com és el cas d’Alejandro Valverde. El britànic Geraint Thomas, per la seua banda, va conservar el mallot groc. Contador (Trek) va complir, sense perdre cap segon, de la mateixa forma que la resta dels favorits, entre els quals hi ha