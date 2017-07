El Raimat Golf Club corona els campions

El Raimat Golf Club va acollir dissabte el Campionat de Catalunya de Tercera i Quarta Categoria, competició que va reunir els millors jugadors d’handicap elevat. Antonio Pueyo, jugador del Raimat, es va imposar en Tercera Categoria després de superar en el play-off José Sánchez. Tots dos van empatar a 176 cops i en el desempat la victòria va ser per al jugador del club lleidatà. En el torneig de Quarta Categoria, la victòria va ser per a Pedro Luis Bagur, que també va haver de recórrer al play-off per batre el seu company del Raimat Golf Club Santiago Regany. Aquesta categoria va reunir 18 jugadors i els dos representants del club lleidatà van assolir el play-off empatats a 182 cops.