Mousa: “Volia jugar en aquest estadi des de petit”

El defensa Mousa Bandeh assegura que veia els partits del Lleida per televisió

Mousa Bandeh, reforç del Lleida Esportiu en defensa, va assegurar ahir que el Camp d’Esports és un estadi de Primera i va voler jugar-hi des de petit, quan veia els partits del conjunt blau de petit. «Són coses que et queden a la retina. Vaig veure l’estadi per televisió i em vaig dir: “Jo vull jugar aquí.” Aquest estiu ha sorgit l’oportunitat i ara podré fer-ho», va manifestar el lateral esquerrà de 25 anys. Bandeh va dir tenir grans referències del club, al qual considera “un històric que sempre vaig seguir allà on jugava”. El futbolista, nascut a Mataró, sap que serà una temporada difícil, amb molts aspirants a les quatre primeres places, però està convençut que el Lleida farà un gran paper. “Serà molt dur, però el Lleida té molta història i segur que serem allà. Ho donaré tot sobre la gespa”, va afegir el lateral esquerrà. Criat futbolísticament en diversos planters de Barcelona, el seu debut professional va ser amb l’Hospitalet, per passar després a l’Olot i al Nàstic, que el va cedir primer a l’equip gironí i després al Badalona.

D’altra banda, el club està interessat en el fitxatge dels davanters Àlex López i Stéphane Emaná, tots dos del Nàstic de Tarragona. López, de 23 anys, ha disputat 45 partits (5 gols) amb l’equip grana durant les últimes dos temporades a Segona A, mentre que Emaná, camerunès de 23 anys, ha acumulat 20 partits (4 gols). Tanmateix, també han despertat interès per part del Mallorca, gran competidor en el mercat de Segona B. A més, l’FCF va confirmar el primer partit oficial de la temporada per al Lleida Esportiu, que s’enfrontarà en la primera ronda de la Copa Catalunya al Cerdanyola, conjunt que ha competit aquesta temporada a Tercera. El partit es disputarà el 30 de juliol a les 19.30 h. En cas de superar l’eliminatòria, en la segona ronda, el Lleida s’enfrontarà al Sant Andreu o al Cornellà el cap de setmana següent.