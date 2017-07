El guanyador de l’etapa del Tour ha estat el francès Arnaud Demarre

El francès Arnaud Demarre, de l’equip LFJ, va aconseguir aquest dimarts el seu primer triomf al Tour de França en un "esprint" molt accidentat marcat per dos dures caigudes als últims metres, i que va deixar la general sense canvis significatius liderada pel britànic Geraint Thomas. El gal va ser el més ràpid en el reduït grup que va arribar a disputar la victòria, molt minvat per les caigudes prèvies. Demarre va avantatjar el noruec Alexandre Kristoff i l’eslovac Peter Sagan, que va treure el colze dret als últims metres i va fer caure el britànic Mark Cavendish.A l’espera que els jutges decideixin si la seua maniobra és punible, l’eslovac, guanyador de l’etapa d’ahir, va tenir uns segons de bonificació que el situen en la segona posició de la general per davant del britànic Chris Froome.L’etapa, pràcticament plana, no va tenir més història que l’arribada a l’"esprint" en la qual tot just passar la pancarta d’últim quilòmetre es va produir una altra caiguda que va tallar l'escamot.