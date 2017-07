El lituà Gintvainis, de l’Osca, l’objectiu de l’Actel Lleida

És el base que vol fitxar Comenge després de descartar Christian Díaz

El lituà Jokubas Gintvainis, de 23 anys i 1,92 metres d’alçada, és l’opció de Borja Comenge per ocupar la posició de base titular, una vegada descartada l’opció del canari Christian Díaz, de l’Ourense, que ha preferit esperar-se a rebre ofertes millors.Gintvainis reuneix les qualitats que el tècnic de l’Actel Força Lleida vol per dirigir el seu segon projecte en el club, un perfil molt semblant al de Xavi Forcada, que per segon any consecutiu havia sigut la primera opció per al lloc. Es tracta d’un jugador amb bons dots per dirigir –aquesta temporada passada ha signat una mitjana de 4