© El Llista, a l'elit mundial

L’ICG Lleida ocupa el lloc 29 en el rànquing dels millors equips de la FIRS, mentre que l’Alpicat és el 111 i el Bell-lloc, el 335 || El Vila-sana femení, que va pujar a l’OK Lliga, se situa el 53

APUNTS

Era al lloc 39.

A finals de mes.

(FIRS) que publica cada temporada el web rinkhockey.net, que comptabilitza els resultats a nivell estatal i internacional de prop de 600 conjunts masculins i 150 de femenins., després de ser novè a l’OK Lliga i aconseguir una plaça per a la pròxima edició de la CERS. L’equip que dirigeix Albert Folguera és el desè dels conjunts de l’OK Lliga i està classificat just després del Caldes i per sobre del Social San Juan de l’Argentina.El rànquing masculí el continua liderant el Porto, malgrat caure en quarts de final de l’Eurolliga davant el Reus Deportiu, mentre que el Benfica, semifinalista, és segon. El FC Barcelona és el primer de l’OK Lliga a la classificació, ocupant l’últim esglaó del podi. El president del Lleida Llista, Enric Duch, va valorar molt positivament que l’equip estigui entre els millors del món i espera que a partir de la pròxima temporada puguin continuar ascendint posicions en el rànquing de la FIRS. “Per a nosaltres és una magnífica notícia aparèixer- hi i a més fer-ho entre els millors trenta equips de tot el món. Hi ha equips històrics darrere de nosaltres, però esperem poder continuar avançant posicions a partir de la pròxima temporada, en la qual competirem a Europa. L’hoquei lleidatà té una bona salut i ha quedat demostrat en aquest rànquing”, va assegurar el president.A banda de l’ICG Lleida, també apareixen en aquest llistat mundial altres equips lleidatans com el, que aquesta temporada s’ha estrenat a Primera Nacional. El conjunt que dirigeix Xavi Roy ocupa el lloc 111, a només un punt d’un històric de l’hoquei sobre patins suís, el Montreux. Per sota, els lleidatans tenen el Ploufragan de França. També surt en aquesta llista de l’hoquei mundial el filial del, al lloc 210, així com elel 335, darrere del Krefeld alemany.L’auge de l’hoquei sobre patins femení també s’ha vist reflectit en aquesta classificació, ja que elha ascendit fins al lloc 53 després d’aconseguir l’ascens a l’OK Lliga. El líder és un altre equip català, el Voltregà.Els bons resultats recollits durant les últimes tres temporades s’han vist reflectits en un ascens de deu posicions respecte a l’any 2014, quan el Lleida Llista era el 39 d’un rànquing mundial que liderava el FC Barcelona. Per la seua part, el Lleida. net Alpicat ha perdut un lloc, malgrat aconseguir l’ascens i debutar a Primera Nacional, ja que era el 110 fa tres anys, mentre que el Bell-lloc ocupava el lloc 155.El president del Lleida Llista, Enric Duch, es reunirà a final d’aquest mes de juliol amb el tècnic Albert Folguera per preparar la pretemporada delconjunt llistat, que arrancarà a mitjans d’agost. En aquesta reunió, també es tractarà l’últim reforç de cara a la pròxima temporada després que el club hagi rebut diversos oferimentsa causa de la seua participació a la Copa CER S. Fins ara, el Llista només ha incorporat els germans francesos Roberto i Bruno di Benedetto.