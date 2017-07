Mia Guasch deixa el Lleida

Acorda la rescissió del contracte després d’operar-se d’una greu lesió de menisc || Els problemes físics han frenat la progressió del jugador tarragoní

El Lleida Esportiu i Mia Guasch han arribat a un acord per a la rescissió del contracte del futbolista, que va ser intervingut el 30 de juny d’una lesió que pateix al menisc intern del genoll esquerre i que el mantindrà entre vuit i nou mesos de baixa. El mateix futbolista ha estat qui ha sol·licitat la rescissió, segons el club, per poder seguir amb el procés de recuperació a Torredembarra, on Mia té fixada la seua residència.

El Lleida Esportiu va voler agrair la seua “dedicació i treball”, a més de desitjar-li una “bona recuperació i molta sort en el futur, tant personal com professional, després d’haver estat al primer equip les dos últimes temporades”. Mia, de 23 anys, va arribar al club l’estiu del 2013, després de finalitzar l’etapa de juvenil al Damm, per reforçar el filial. La temporada següent va estar cedit al Pobla de Mafumet, a Tercera, i en el curs 2015-2016 va fer el salt al primer equip del Lleida, a les ordres d’Idiakez.

Tanmateix, les lesions no van permetre al centrecampista progressar i només va poder disputar onze partits a Segona B, cinc com a titular. A Bunyol, contra el Llevant B, va marcar el seu únic gol amb la samarreta del Lleida Esportiu. La temporada passada tampoc va tenir continuïtat i només va aparèixer en tres partits, dos com a titular, en l’arrancada de la Lliga. Arran de la greu lesió, el club i el futbolista tarragoní van optar per un tractament conservador, però finalment va haver de passar la setmana passada pel quiròfan.

Amb la baixa de Mia Guasch, el Lleida Esportiu podria reforçar el centre del camp amb un futbolista més, encara que continuen sent prioritaris en el mercat de fitxatges un davanter, un central i un migcampista.

El club adverteix que serà estricte amb el reglament del codi intern

? Juanjo Silva, coordinador general del Lleida Esportiu, va advertir ahir que el club serà estricte amb el compliment per part de l’afició del reglament del codi intern, tant al Camp d’Esports com en els partits que disputi com a visitant. En aquest sentit, el club crearà durant aquest mes la comissió de disciplina social, que estarà formada per tres persones, una de les quals del club. A més, va confirmar la creació de la comissió coordinadora de la grada d’animació, que formaran cinc persones. Aquesta grada, on se situaran les penyes oficials, comptarà amb 400 seients i, segons Silva, “estarà oberta a tot aquell que compleixi la normativa”.