Rosell continuarà a la presó

L’Audiència rebutja el recurs de l’expresident del Barça per risc de fuga i de destrucció de proves || També segueix a la presó el seu presumpte testaferro

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Audiència Nacional va rebutjar els recursos presentats per les defenses de Sandro Rosell, expresident del FC Barcelona, i el seu presumpte testaferro a Andorra, Joan Besolí, contra la presó incondicional dictada per la jutge Carmen Lamela, per la qual cosa continuaran a la presó, a l’entendre que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves.El tribunal va afirmar que “la notorietat de l’apel·lant no li impediria poder buscar refugi en països en els quals no hi hagi fluida cooperació policial i judicial amb Espanya, que dificultarien la seua posada a disposició de la justícia espanyola en cas de