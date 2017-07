Messi renova fins al 2021

L’acord es firmarà en les pròximes setmanes, quan el jugador es reincorpori a la disciplina de l’equip a partir del dia 15 || Tindrà aleshores 34 anys i haurà estat blaugrana vint temporades

El Barça va anunciar ahir la renovació de Leo Messi fins al 30 de juny del 2021, per la qual cosa estarà al club blaugrana almenys durant els pròxims quatre anys, amb un altre d’opcional. El crac argentí tindria una clàusula de 300 milions d’euros i si complís el nou contracte hauria estat vinculat al club blaugrana durant vint temporades, fins als 34 anys (2000-2021), de les quals al primer equip des del 2005. Segons el president Bartomeu: “És una bella història d’amor per uns colors que seguirà fins que deixi el futbol.”L’acord, tal com va informar el club, es