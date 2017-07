Messi dóna begudes i aperitius que van sobrar del seu casament a entitats benèfiques

EFE Actualitzada 07/07/2017 a les 12:26

© Lionel Messi i la seia dona Antonella Rocuzzo. EFE

Les begudes i els aperitius que van sobrar al casament de Lionel Messi i Antonela Roccuzzo seran donats a fundacions benèfiques a través del Banc d’Aliments de Rosario (BAR), va explicar aquest divendres a Efe el director executiu del BAR, Pablo Algrain. "Van arribar fa 15 minuts al magatzem i els estem controlant. No sabem bé la quantitat", va assenyalar Algrain.



Els organitzadors del casament de Messi i Roccuzzo, que es va realitzar divendres passat a la ciutat argentina de Rosario, han enviat avui els sobrants de begudes i aliments al BAR, una organització que emmagatzema i classifica aliments que es troben fora del circuit comercial i els distribueix en entitats benèfiques.



"Li expliquem als que van organitzar el casament que podíem rebre les gasoses i els snacks, però que les begudes alcohòliques havíem de canviar-les per diners perquè no podem entregar-les", va explicar Algrain.



El BAR, que segons la seua pàgina web porta distribuïts 3,2 milions d’aliments en unes 185 entitats benèfiques, buscarà que "algun bar o restaurant" els intercanviï les begudes alcohòliques per diners.