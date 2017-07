Neteja al velòdrom

La brigada municipal retira herbes i matolls tant de la pista com del recinte interior que impedien entrenar-se als ciclistes || La Urbana hi incrementa la vigilància, però persisteix el ‘botellón’

El velòdrom del Camp d’Esports, en el qual s’entrena habitualment un grup de vint-i-quatre corredors des dels 6 anys fins a sèniors, entre els quals hi ha campions d’Espanya i Catalunya, per fi mostra un aspecte millorat, després de la neteja efectuada entre dijous i ahir per part de la brigada municipal.

Ha estat un condicionament bàsic, ja que l’actuació ha consistit a retirar les herbes i els matolls que hi havia tant a la pista on s’entrenen els ciclistes com al recinte interior, però el gest de la Paeria l’ha agraït el tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme, Ramon Simó, que fa molt temps que reclama unes instal·lacions d’acord amb els bons resultats esportius obtinguts. “Aquesta neteja ha arribat tard, perquè ja estem al final de la temporada, però almenys ha arribat, i ens hem de quedar amb això. Han arrancat totes les herbes i, finalment, hem aconseguit tenir el velòdrom en condicions per entrenar-se”, va assenyalar també Simó.

Encara hi queden petites restes de vidres, tal com va recordar Simó, i la pista, a pesar de les reparacions efectuades, segueix sent una instal·lació molt arcaica i deteriorada. La Guàrdia Urbana hi incrementa la vigilància perquè freqüentment s’hi fa botellón, però és difícil controlar-ho.