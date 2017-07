Domini estatal en l’exigent Trail Aigüestortes

Morales i Franch guanyen la Ultramarathon i Gil i Azkorbebeitia, la Skymarathon

La Buff Epic Trail Aigüestortes Sant Maurici, valedora per al calendari de la Skyrunner World Series de carreres de muntanya, va arrancar ahir una nova edició a la vall de Boí amb dos de les seues tres propostes, la Skymarathon, de 42 quilòmetres de recorregut i amb sortida des d’Espot, i la Ultramarathon, de 105 quilòmetres i que va començar de matinada des de Barruera. La prova reina, no obstant, va haver de neutralitzar-se per culpa de la meteorologia adversa, que posava en risc la seguretat dels participants. L’organització va decidir parar la prova entre Espot (67 quilòmetres) i l’estany Gento (81 km) a causa de les previsions de mal temps que ja havien acompanyat la cursa durant les primeres hores. Només quatre corredors havien aconseguit passar el punt de Gento per dirigir-se fins a Barruera, a la meta del qual va passar en primer lloc Gerard Morales, campió d’Espanya d’Ultra Trail el 2016, seguit de Luis Duarte, Miguel Ángel Sánchez i Ernest Ausiró. En dones, es va imposar Judit Franch, que va ser l’única a superar Espot en el moment de cancel·lar-se la prova.

En la Skymarathon de 42 quilòmetres, van guanyar Oihana Azkorbebeitia, seguida de Celia Chiron, i Eugeni Gil, que va superar Aritz Egea.