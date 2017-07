Ramona Gabriel, campiona de Catalunya a la vall de Boí

La pontsicana no va tenir rival i s’imposa amb més de cinc minuts d’avantatge

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Barruera va acollir ahir la BUFF®La categoria masculina la va dominar Ever Alejandro Gómez, que va guanyar davant de Ramon SaguesDesprés de retirar-se dissabte dels 42 km, el marroquí s’imposa a Jo Forseth per sols 13 segons MTB Marathon de BTT, que va coronar la lleidatana Ramona Gabriel (Team BUFF MTB SCOTT) i el bolivià Ever Alejandro Gómez (Tomàs Bellès-Cannondale) com a campions de Catatunya de marató de BTT. En un circuit exigent de 58 quilòmetres amb 2.100 metres de desnivell positiu, els ciclistes van gaudir d’una matinal de pura bicicleta de muntanya en un entorn de Patrimoni Mundial, al