Ajuda 'extra' al Balàfia

El primer equip utilitzarà protectors bucals per cuidar la dentadura i rendir més físicament || Cristiano i Valentino Rossi, esportistes que ja els usen

El primer equip de la UE Balàfia comptarà la pròxima temporada amb una ajuda extra per intentar l’objectiu de l’ascens a Segona Catalana. Tots els jugadors utilitzaran en els partits un protector bucal personalitzat, fabricat pel seu patrocinador, Ilerdent que, a banda de protegir-los la dentadura, els ajudarà a rendir més físicament. Els protectors bucals s’associaven fins ara amb esports com el rugbi i la boxa, i també el bàsquet en el cas dels homes alts interiors pels cops de colze que es reparteixen sota les cistelles. En el futbol els casos eren aïllats, menys a Holanda on forma part de