El lleidatà Febas, del Madrid al Saragossa

REDACCIÓ Actualitzada 12/07/2017 a les 16:26

© Aleix Febas, divendres passat davant l'entrada de les instal·lacions de l'EFAC Almacelles.

El Saragossa i el Reial Madrid han arribat a un acord per a la cessió per una temporada del futbolista lleidatà Aleix Febas, de 21 anys, per reforçar el centre del camp de l’equip aragonès. El d’Almacelles, que es desenvolupa en la posició de mig, s’incorporarà avui als entrenaments del Reial Saragossa.



Als seus 21 anys, el lleidatà va arribar al planter del Madrid fa vuit anys i ha sigut un dels destacats del Castella a Segona B. L’estiu passat va debutar en el primer equip durant la gira de pretemporada.