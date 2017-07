Polivalència per a l’ICG

El club presenta el mexicà César Candanedo, de l’Alcobendas, que Folguera etiqueta com el referent de l’equip || “Volia jugar amb jugadors de qualitat i aquí ho podré fer”, assegura

César Candanedo, que a l’agost complirà els 28 anys i amb una dilatada trajectòria a l’OK Lliga, és des d’ahir nou jugador de l’ICG Software Lleida per a la temporada vinent. Mexicà de naixement però asturià d’adopció, el nou fitxatge llistat arriba per ser el referent de l’equip. “Té un físic potent, un gran un contra un i per la seua polivalència i experiència ha de ser el referent de l’equip”, va assegurar el seu ara entrenador, Albert Folguera, durant l’acte de presentació d’ahir.

Candanedo, amb la doble nacionalitat espanyola i mexicana, va fer la roda de premsa en un més que acceptable català malgrat haver estat només un any vivint a Cerdanyola. Arriba de l’Alcobendas, que la darrera temporada va descendir de la màxima categoria. El fitxatge per l’ICG és, al seu parer, un pas important en la seua carrera. “Volia seguir a l’OK Lliga, per a mi la millor Lliga del món, i quan el Lleida em va trucar vaig fer balanç, vaig mirar quins jugadors tenia i vaig veure que era la millor opció per a mi. Volia ser en un equip competitiu i jugar amb jugadors de molta qualitat, i aquí ho podré fer. Ja tinc ganes de començar”, va afirmar. “Tenia altres ofertes, entre les quals d’Itàlia i França, dos Lligues que no m’agraden, perquè jugar contra Barça, Reus..., és molt millor”, va afegir.



Respecte al fet que Folguera li atorgui l’etiqueta de referent, Candanedo no se sent pressionat. “Més que pressió, és un repte. Que confiïn en un és el que busca tot jugador i és un afalac, per això vull respondre a aquesta confiança amb treball, perquè amb ell es pot arribar al màxim”, va indicar el d’Oviedo, que està en el tercer curs d’Econòmiques. Al ser preguntat sobre quins objectius pot marcar-se l’ICG la pròxima temporada, Candanedo va ser clar: “Aspiracions?, totes. Hem de ser sempre ambiciosos”, va sentenciar. La pretemporada arrancarà el 28 d’agost.

Després de la confirmació del fitxatge de César Candanedo, Albert Folguera no dóna encara per tancada la plantilla. I és que el tècnic, com va reconèixer a la roda de premsa d’ahir, vol un equip competitiu i amb garanties d’afrontar tant l’OK Lliga com la Copa CERS. “Amb César tenim set jugadors de pista, però m’agradaria que hi hagués algun jugador més. La Lliga començarà més tard i acabarà abans, així que hi haurà més jornades intersetmanals i jugar dos partits per setmana ens obligarà a un gran esforç. Si volem aspirar al màxim, hem de tenir un equip més competitiu”, va assegurar Folguera.

El club, que a diferència de temporades anteriors ha tingut on elegir, ja està en negociacions amb un parell de jugadors amb una llarga trajectòria en la competició domèstica i que s’han ofert a l’ICG Lleida.

És més, segons va reconèixer el president, Enric Duch, estan disposats a venir a canvi únicament de les despeses de desplaçament. “El treball de l’entrenador és demanar i nosaltres intentar acontentar-lo sempre que es pugui. Diners no en tenim, i així ho hem traslladat als dos jugadors que se’ns han ofert. Però la resposta dels dos ha estat clara, no volen diners, volen jugar”, va afirmar Duch.

Encara que no van revelar-ne els noms, un d’ells és Jordi Creus, de 36 anys, que ha quedat lliure ja que el Moritz Vendrell ha decidit no renovar-lo després de quatre temporades a l’equip. Format en les categories inferiors del Reus Deportiu, es va forjar professionalment a Tenerife, Blanes, Igualada i Vilanova, a banda del Vendrell, amb el qual va conquerir la Copa del Rei de la temporada 2013-2014.

L’altra opció és un jugador que juga a l’estranger i que medita la seua tornada.