La Seu d’Urgell vol una Copa del Món de descens esprint

Per a l’any que ve, que serviria de test per al Mundial del 2019

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Parc del Segre de la Seu d’Urgell s’ha postulat per acollir l’any que ve una de les proves de la Copa del Món de descens esprint, una modalitat que fins fa unes setmanes era inèdita al canal olímpic. Les bones sensacions que van deixar el Campionat d’Espanya de l’especialitat, la primera prova oficial de descens que es disputava, han animat els gestors de la instal·lació i l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell a demanar una prova per al calendari de l’any que ve, que serviria com a test de cara al Mundial que allotjarà el Parc el 2019.